Sloeweg drie dagen dicht voor aanleg tijdelijke rotonde

Zeeuw hielp politie met zoektocht naar Jos Brech: 'Het is een complete rollercoas­ter'

17:33 MIDDELBURG - De schok die vandaag door Nederland ging kreeg Erik van 't Padje uit Ritthem weken geleden al te verwerken. De politie vertelde hem toen dat zijn vriend uit de bushcraft-wereld Jos Brech verdachte was in een van meest geruchtmakende moordzaken van Nederland: de moord op Nicky Verstappen. ,,Ik was totaal in shock.''