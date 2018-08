'Sloegebied en Buitenhaven ongeschikt voor heli's'

De provincie Zeeland heeft de mogelijkheden voor een helihaven laten onderzoeken op verzoek van Provinciale Staten. Statenleden wilden weten of er een alternatief voor vliegveld Midden-Zeeland in het havengebied te vinden is. Ten behoeve van werk aan de windparken in de Noordzee worden in de toekomst helikopters ingezet.

Het vliegveld wil 3200 'vliegtuigbewegingen' op papier inruilen voor 3200 starts en landingen van helikopters. Het totaal aantal helikoptervluchten komt dan op vierduizend. Overigens neemt de totale geluidoverlast die het vliegveld mag veroorzaken niet toe omdat die aan een maximum gebonden is.

Grote bezwaren

Desondanks vroegen Provinciale Staten of de heli's hun thuisbasis niet in de haven kunnen krijgen. Praktisch en financieel is het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost geen alternatief. Praktisch zijn er grote bezwaren vanwege de vele hoge obstakels in het gebied, zoals windturbines, hoge kranen en andere constructies.

Ook de kosten spelen een rol want er is meer nodig dan een stukje asfalt of flink gazon. ,,North Sea Port geeft aan dat niet kan worden volstaan met alleen een helikopter landingsplaats, omdat er ondanks het beperkt aantal vluchten ook permanent brandweer beschikbaar moet zijn, verkeersleiding, douane en passagiersterminal, faciliteiten voor inname van brandstof etcetera'', aldus Gedeputeerde Staten na een gesprek met North Sea Port.

Zorgen

De provincie heeft ook gekeken naar de Buitenhaven in Vlissingen. De gemeente ziet een start- en landingsplaats voor helikopters daar niet zitten vanwege de nabijheid van woningen en scholen. Bovendien hadden de bewoners van Oost-Souburg en Ritthem al hun zorgen geuit over geluidsoverlast van militaire helikopters na de opening van marinierskazerne. ,,Een forse uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met helikopters zal de kans op geluidsoverlast sterk vergroten en zal zeker leiden tot klachten van de bewoners'', schrijven Gedeputeerde Staten over de bezwaren van de gemeente Vlissingen.