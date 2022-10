Sloecentrale en Pipe worden door PZEM met 148 miljoen euro verlies verkocht: ‘Toch een goede deal’

PZEM is het enige Nederlandse energiebedrijf dat nog in publieke handen is. De aandeelhouders (de provincie en voornamelijk Zeeuwse gemeenten) willen er vanaf omdat ze vinden dat overheden geen risico's moeten lopen door het bezit van commerciële bedrijven. Met Den Haag proberen ze een oplossing te vinden voor de kerncentrale in Borssele. Vorige maand werd bekend dat EP Netherlands, een volle dochter van het Tsjechische energiebedrijf Energetický a Průmyslový Holding (EPH), de Sloecentrale wil kopen (die is voor de helft van PZEM en voor de helft van het Franse EDF) en het gastransportbedrijf PZEM Pipe. PZEM kan daarvoor 205 miljoen euro tegemoet zien, 148 miljoen euro minder dan de waarde waarvoor die bedrijfsonderdelen in de boeken staan.