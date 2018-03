Slob stelt aanpak Edudelta Goes als voorbeeld

Door dalende leerlingaantallen is de Edudelta Onderwijsgroep te klein om zelfstandig te blijven bestaan. Alle scholen, waaronder het vmbo en de groene school in Goes, zijn daarom overgenomen door andere instellingen. Mbo-school Scalda neemt per 1 augustus de mbo-opleidingen van het Edudelta College in Goes over. En Pontes Goese Lyceum neemt de groene vmbo-opleidingen over.