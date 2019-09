Slechts één tip in kopschopzaak Oud-Vossemeer

Jubileren­de Driestar heeft nog altijd warme banden met Zeeland

21:40 KRABBENDIJKE/GOUDA - In de reformatorische onderwijswereld is het een waar instituut: de Driestar in Gouda. Deze week vieren duizenden (oud-)studenten dat de christelijke hogeschool 75 jaar geleden werd opgericht in Krabbendijke.