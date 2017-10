Slecht nieuws voor PZEM: energieprijzen lijken laag te blijven

Volgens de pas verschenen Nationale Energieverkenning 2017 stijgen de elektrictiteitsprijzen na 2021 wel iets, maar dat duurt hooguit tot 2025. Daarna duiken de prijzen weer omlaag omdat er veel groene stroom van nieuwe windparken (op zee) en zonnepanelen op de markt komt. Volgens het rapport bedraagt de stroomprijs in 2030 44 euro per megawattuur. Vorig jaar was dat 63 euro per megawattuur. De Energieverkenning is opgesteld door onderzoeksinstituten als Energie Onderzoekcentrum Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In een schriftelijke reactie laat algemeen directeur Gerard Uytdewilligen weten dat de Energieverkenning maar één van de mogelijk scenario's is. ,,Het rapport gaat uit van lage CO2-prijzen. Dat is ongunstig voor PZEM met relatief schone centrales als de kerncentrale en de Sloecentrale. Onze CO2-uitstoot is al laag. Een hogere C02-prijs drijft de stroomprijs op tot een niveau waarmee onze centrales weer winst zouden maken.''

Volgens Uytdewilligen bestaat er grote onzekerheid over de ontwikkeling van de C02-prijs. De marge die de Energieverkenning hanteert, is uitermate breed, onderstreept hij. In 2030 loopt die van 12 tot 77 euro per ton C02. ,,En daar komt bij dat maatregelen uit het regeerakkoord nog niet in de Energieverkenning zijn meegenomen. Een belangrijke maatregel voor de elektriciteitssector is de invoering van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsproductie. Die loopt op tot 43 euro per ton in 2030.''

Daarnaast bestaat er onzekerheid over het beleid in de EU. Hoe worden de klimaatafspraken van Parijs in de lidstaten uitgewerkt?, vraagt de PZEM-directeur zich af. Ook dat heeft invloed op de energieprijzen.

In september werd bekend dat De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van PZEM het bedrijf willen ontvlechten en delen verkopen. Toen zei Uytdewilligen dat PZEM niet met de handen over elkaar blijft zittten totdat de energieprijzen over een paar jaar mogelijk weer aantrekken. Het risico bestaat dat de 900 miljoen euro die met de verkoop van verschillende onderdelen van Delta zijn binnengehaald, over enkele jaren zijn verdampt. Momenteel moet PZEM een greep in de spaarpot doen om de verliezen van de kerncentrale en Sloecentrale op te vangen.

De aandeelhouders - de provincie en dertien gemeenten - van PZEM willen af van de commerciële onderdelen van het energieproductiebedrijf. Die vormen een te groot financieel risico. De kerncentrale is onverkoopbaar. Het Rijk heeft bepaald dat de kerncentrale niet in buitenlandse handen mag komen. In Nederland heeft niemand belangstelling.