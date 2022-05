Slavez: ‘Eén enkele goede zin kan al veel losmaken’

Vanaf 2005 is Peter Urbanus de gitarist die solo’s speelt. De rockmuziek verandert geleidelijk en naast covers van The Velvet Underground en de Stones speelt de band steeds meer eigen nummers.

Drummer Beerens bedenkt dan een nieuw bandnaam, The Slaves. ,,Klinkt lekker toch? We zijn als muzikanten slaaf van muziek, verder moet je er niks achter zoeken.” De band treedt soms tien keer per jaar op en draait lekker.

Gedonder over de bandnaam

De laatste jaren kreeg de band dreigende mails van bands uit het buitenland die óók The Slaves heten. ,,Of we even heel snel onze naam wilden wijzigen omdat er anders gedonder van zou komen”, vertelt Beerens. Dat was natuurlijk jammer. ,,We zijn al een beetje bekend, stonden al eens op Mosselrock en Klomppop en de naam bekt gewoon lekker.” Maar de band besluit de naam toch aan te passen.