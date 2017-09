Slapen doe je tussen het zeilen door

Ze hebben de afgelopen vier dagen gebroederlijk elkaars boterhammetjes gesmeerd, maar vooral samen uitgedokterd hoe ze het beste konden zeilen. ,,Dit is geen race om wie het hardst kan. Dit gaat om tactiek'', weet schipper Francis Haring (31). Hij en zijn maat Jan-Willem Jansen (49) zijn zo op elkaar ingespeeld dat ze vaak geen woorden nodig hebben.

,,Proost'', roepen ze. Een blikje Jupiler opentrekken is het eerste wat ze zondagmiddag doen. Ze zijn net aangemeerd in de haven bij de Vlissingse Vereniging voor Watertoerisme Schelde in Vlissingen. Het is een uur of half twee en hun duotocht zit er op. Voor Jan-Willem uit Serooskerke was dit de zestiende editie, voor Francis, die uit Middelburg komt, de tiende.

Zelfs na vier dagen en nachten zeilen over de Deltawateren zijn ze elkaar niet zat. ,,Eigenlijk zijn we de hele tocht aan het rekenen en het puzzelen'', vertelt Francis over het leven aan boord van de 8,25 meter lange Focus (een Standfast Loper, voor de ingewijden). ,,Je let op het tij en het weer, je moet weten wat de boot kan en hoe het zit op de wateren hier. Over hoe we moeten zeilen hebben we gezonde discussies. Dat houdt ons scherp.''

Jan-Willem: ,,Het is net een schaakspel: je moet veel stappen vooruit denken.''

Veel slapen is er niet bij. Op de verplichte tien uur rust in de nacht van vrijdag op zaterdag na. Francis: ,,Slapen doen we tussendoor. Als je op de Westerschelde vaart - waar het druk is - moet je er met zijn tweeën bij zijn. Maar vaar je van oost naar west over de Oosterschelde - wat een paar uur kost - kan er best eentje een uurtje gaan tukken.''

De tocht voert hen over de Wester- en Oosterschelde, het Volkerak, het Haringvliet en open zee. Meermalen per dag passen ze hun planning aan en ondertussen praten ze veel over zeilen, hun familie en vakanties. En eten? ,,Dat is bijzaak'', roept Jan-Willem. Francis: ,,In koken hebben we geen zin, ook al kan het wel. Voor het avondeten hebben we zakken van Adventure Food. Daar gaat kokend water bij en je hebt iets wat te eten is en voldoende voedingswaardes heeft. Maar eigenlijk snaaien we de hele dag door.''

Soms gaat de radio aan, maar vaak is die afleiding niet nodig. ,,We vertrokken zaterdag in de mist vanuit het Haringvliet, Numansdorp. Het is stil, je hoort koeien, de mist trekt weg en de zon komt op. Dan ben je gelukkig.'' Francis: ,,Dan heb je geen idee dat je met een wedstrijd bezig bent.''