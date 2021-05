Slag om de Schelde vertoond in Canada. ‘De film maakte me verdrietig. Er waren geen winnaars’

Een van de aanwezigen was Honorary Lieutenant Colonel Don Foster van het 15e artillerie regiment in Vancouver. Zijn vader raakte zwaar gewond bij de gevechten in Zeeland. ,,Over de slag om de Schelde wilde hij nooit veel zeggen”, vertelt hij. ,,Het enige wat ie dan zei: ‘it was pretty nasty’. Een understatement. Dat snap je als je deze film ziet. De slag om de Schelde was een van de heftigste gevechten in de oorlog. De film maakte me ook verdrietig. Want er waren geen winnaars. Iedereen verloor. Het is belangrijk om dat te laten zien. Maar het is ook goed dat er een film is die aandacht geeft aan een veldslag die voor het verdere verloop van de bevrijding van Europa zo cruciaal is geweest.”