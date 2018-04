Slag om de Schelde krijgt nationale erkenning

Taakstraf voor Vlissingse toiletfil­mer

17:25 MIDDELBURG - Een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden plus het betalen van 4000 euro aan de gemeente Vlissingen, die dat geld moet verdelen onder een aantal ex-collega's van de 57-jarige Vlissinger B. W. Dat is de straf die politierechter J. Hopmans hem woensdag in Middelburg oplegde.