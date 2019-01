Slachtoffer van Middelburgse oplichter: ‘Ik ben ook boos op mezelf. Hoe kon ik hier nou intrappen?’

update Zeeuwse politici nemen stelling tegen an­ti-homodocu­ment

13:17 MIDDELBURG - Zeeuwse Statenleden nemen stelling tegen de Nashville-verklaring die homoseksualiteit afwijst. Over de verklaring is ophef ontstaan, omdat hij ook is ondertekend door SGP-partijleider Kees van der Staaij.