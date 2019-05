Slachtoffer kopschopincident bij Trekkertrek overspoeld met reacties, recherche zoekt camerabeelden

OUD-VOSSEMEER - De recherche zoekt camerabeelden van het kopschopincident in Oud-Vossemeer waarbij Martijn Bevelander ernstig werd toegetakeld. De inwoner van Sint-Annaland werd 's nachts na afloop van het plaatselijke Trekkertrekfestival door drie mannen opgewacht en op zijn gezicht geslagen en geschopt. Hij raakte daarbij bewusteloos. ,,Ik heb heel veel reacties gehad naar aanleiding van het artikel in de PZC”, vertelt Bevelander. ,,Maar het leidt nog niet naar de daders.” Zijn bericht op Facebook, waarin hij getuigen oproept zich te melden, is al honderden keren gedeeld.

Bevelander heeft zelf inmiddels een camerabeeld in handen waarop een witte, kleine auto is te zien vlak na het incident. Hij zou graag in contact komen met de bestuurder, omdat die mogelijk iets heeft gezien. Bevelander deed zaterdag aangifte bij de politie en ook daar is de zaak in onderzoek. Zelf herinnert hij zich niks van het kopschopincident, waarbij hij onder meer een verbrijzelde oogkas, en een gebroken jukbeen en neus opliep.

Getuigen

De recherche is op zoek naar getuigen. Ook gaan de speurders na of er beelden zijn van het voorval. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie van het team Bergen op Zoom via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

De 29-jarige inwoner van Sint-Annaland werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door drie mannen bewusteloos geschopt en geslagen. ,,Het scheelde een haartje of ik was er niet meer geweest, ze mogen hier niet mee wegkomen.”