Skidôme Terneuzen: ‘Skiën is als fietsen, je verleert het nooit’

Goes geeft voorsprong na de pauze uit handen en verliest weer

16:24 OSS - Goes is slecht begonnen aan de tweede seizoenshelft in de derde divisie van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Rogier Veenstra, achtste op de ranglijst, ging met 3-2 onderuit op bezoek bij nummer zeven OSS’20.