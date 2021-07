Sjoerd is in zijn vakantie varenkweker: ‘Eigenlijk had ik niet zoveel met planten’

Op de Roterij in Burgh-Haamstede is het bedrijf, Vitro Plus, gevestigd. Het is een grote speler in de markt, jaarlijks worden er door het bedrijf tientallen miljoenen varens over de hele wereld verscheept. En dat vanuit een klein dorp als Burgh-Haamstede. John Bijl, oprichter van het bedrijf en vader van Sjoerd, legt bij de ontvangst nog even uit waarom er op meerdere locaties gewerkt wordt. ,,In het hoofdgebouw zit ons laboratorium, daar doen we de weefselkweek. Daar is alles super steriel. Zou er een besmetting met bijvoorbeeld een schimmel plaatsvinden, dan kan dat alles ruïneren. In dit bijgebouw doen we sporenkweek en hoeft het allemaal iets minder streng, al werken we hier natuurlijk ook hygiënisch.”