Sjaak Sinke (78) krijgt Carrièreprijs: ‘Ik ga door tot de dood er op volgt’

Vergeet de koude garage; honderd uur knutselple­zier in warme woonkamer dankzij kartonbouw

18:34 GOES - Als kleine jongen was Wim van der Meer al verzot op de bouwplaten van Veritas. Nu maakt hij zelf platen waarmee liefhebbers de mooiste dingen kunnen maken van karton. Volgende week staat de Terneuzenaar op de populaire Modelbouwshow in Goes.