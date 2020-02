Sira Kamermans nieuwe directeur Intervence

Roompot neemt vakantie­park ‘Hoek van Holland’ over

11:03 GOES - Roompot Vakanties in Goes neemt 1 januari volgend jaar vakantiepark ‘Hoek van Holland’ over. Het park bestaat uit 74 ‘beach villa's’ die geschikt zijn voor vier tot zes personen. De vakantiewoningen worden nu nog verhuurd door Landal.