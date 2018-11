Sinterklaasjournaal neemt Terneuzen op de hak

TERNEUZEN – Terneuzen is woensdagavond op de hak genomen in het Sinterklaasjournaal van de NTR. Meermaals werd gezegd dat de Zeeuws-Vlaamse stad geen uitwijkmogelijkheid is nu het in Zaanstad penibel wordt.

Dat laatste heeft overigens niets te maken met protesten tegen de zwarte pieten, maar met de waterstand in de Zaan. Want in het Sinterklaasjournaal is te zien dat ,,Hendrik Haan water uit de Zaan haalt in plaats van uit de kraan”. En ,,straks komt het hier helemaal droog te staan”.

Omdat dat nu al dagen zo gaat, is men aan boord van de Stoomboot bezorgd. Hoofdpiet liet Huispiet met Terneuzen bellen. Want ,,in Terneuzen zijn we vast wel welkom”. Maar even later kwam de Huispiet terug met slecht nieuws: ,,Ik heb gebeld. Ze willen geen intocht in Terneuzen. Te duur!”

Kandidaat

Terneuzen stelde zich eerder in 2018 kandidaat voor de landelijke intocht. Maar in mei trok de stad zich terug. Het college van B en W vond dat de tijd te beperkt was om een draaiboek te maken en de kosten en risico’s in kaart te brengen.