Sinterklaascomité in Goes schrapt twee evenementen wegens geldgebrek

GOES - Twee populaire evenementen rondom sinterklaas in Goes worden dit jaar geschrapt: het werkpaleis en de lampionoptocht. Het Comité Heerlijk Avondje zegt geen andere keuze te hebben, omdat de Ondernemers Organisatie Goes (OOG) er geen geld meer voor geeft.

,,Het is heel zuur’’, zegt Iris Dommanschet van het comité. ,,Met name de lampionoptocht was altijd erg populair. We hebben nog geprobeerd om elders financiën te vinden, maar dat is niet gelukt.’’ Het comité gaat volgens haar alles op alles zetten om het werkpaleis (waarbij de Sint kan worden bezocht in zijn werkkamer in het stadhuis) en de de lampionoptocht volgend jaar weer door te laten gaan. Sponsors zijn meer dan welkom.

Voorzitter Ron Berks van de OOG legt uit dat de ondernemers hebben besloten de focus te verleggen. ,,Onze rol in de lampionoptocht was al vrij klein’’, zegt hij. ,,En het effect van het werkpaleis was voor de ondernemers niet zo groot. Dat speelde zich toch vooral af in het stadhuis.’’

Black Friday

De ondernemersorganisatie zet dit jaar in op het nieuwe evenement Black Friday, in het weekend van 23, 24 en 25 november. Dit fenomeen is overgewaaid uit Amerika. Het idee is dat ondernemers in de stad die dagen korting geven op bepaalde artikelen om zo de klanten van het internet naar de stenen winkel te lokken. ,,Want je ziet op internet ook overal alweer hoge kortingen’’, zegt Berks. Het evenement is volgens hem niet gerelateerd aan Sinterklaas. Op de vrijdag is er een extra koopavond.