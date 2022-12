Sinterklaas moet soms even slikken bij bezoekjes aan eenzame ouderen

Man van 47 lichtge­wond bij steekinci­dent in Vlissingen, 56-jarige man aangehou­den

Bij een steekpartij in de Nieuwstraat in Vlissingen is zondagochtend een man van 47 lichtgewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige verdachte is aangehouden.

4 december