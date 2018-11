Sinterklaas bezoekt deze Zeeuwse plaatsen

COLUMN MARLEEN BLOMMAERT Even weg

7:00 Ik keer de honderd dingen die liggen te wachten, de rug toe. Ik neem de middag vrij en haal mijn jongste dochter op. We gaan er even tussenuit. Was en boodschappen zullen moeten wachten. Of zoals mijn moeder altijd placht te zeggen: ,,Zolang het niet achter me aan komt, kan ik gewoon de deur dicht trekken.” Ik heb nog even een blik in de achteruitkijkspiegel geworpen en slechts het silhouet van een wuivende meneer B. was zichtbaar.