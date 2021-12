Sint mag wél de school in: ‘Voor die lieve oude man maken we een uitzondering’

Zul je net zien. De leerlingen van de Kohnstammschool in Goes stonden gisterochtend keurig netjes in hun eigen groep op het schoolplein, volgens de coronaregels. Vol spanning wachtten ze op de sint en zijn pieten. ,,Die aankomst duurde maar een paar minuten, en precíes op dat moment ging het hagelen”, vertelt directeur Wim Boddaert. ,,Alle leerlingen wilden heel snel naar binnen, terwijl we hadden afgesproken dat eerst de kleuters en daarna de andere groepen zouden gaan. Dat was lastig. Het was daardoor even iets minder coronaproof dan de bedoeling was. Maar dat duurde misschien maar een minuutje hoor. Daarna zijn we naar het speellokaal gegaan, en was er een meter of drie afstand tot de sint. De kinderen mochten hem met een lange stok een handje geven. Zo is de kans op besmettingen heel klein.”