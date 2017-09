Sint-Maarten krijgt hulp van vier Zeeuwse mariniers

PHILIPSBURG - De Zr. Ms. Zeeland legde donderdag aan in de haven van Philipsburg. De 89 opvarenden zijn speciaal getraind voor hulpverlening bij rampen. ,,Iedereen aan boord is supergemotiveerd om hier goede dingen te doen, om nuttig te zijn."

Puinruimen, verdelen van hulpgoederen, openbare orde en veiligheid, medische hulpverlening. Dat waren de eerste prioriteiten direct na de aankomst op Sint-Maarten. Maar er wordt ook al vooruit gekeken, want de volgende orkaan komt eraan. 'José' zal het eiland naar verwachting morgen 'schampen'. Dat mag dan klinken of het meevalt, maar is toch ernstig, verklaart luitenant-ter-zee Lucienne Koch uit Zoutelande. ,,Het probleem is dat er al zoveel los puin over het eiland verspreid ligt, dat ook een kleinere orkaan problemen kan geven. Wij hebben zelf orders gekregen ons tijdens José wat zuidelijker op te houden, zodat hij over ons heen waait. Niemand heeft er iets aan als dit patrouilleschip gevaar loopt."

In afwachting van José heeft marinepersoneel overal shelters ingericht waar mensen kunnen schuilen en waar water en voedsel opgeslagen zijn. Met de grote, snelle rubberboten (FRISC's) varen ze overal naartoe om de bevolking op de hoogte te stellen dat er weer een orkaan aan komt. ,,Dat is nodig omdat de communicatie overal uitgevallen is", legt Koch uit.

Intussen wordt met man en macht gewerkt om de nood te lenigen. Bij aankomst moest eerst gecontroleerd worden of de kade niet te zeer verzwakt was. Daarna werden hulpgoederen aan wal gebracht als water en rantsoenen, materieel (van accuboormachines tot vuilniszakken) en schoonmaakmiddelen en bezems. Ook medische voorraden, en arts en verpleegkundige gingen van boord. ,,Wij zijn geen strategisch transportvaartuig zoals de Zijner Majesteits Pelikaan, die hier ook afgemeerd is geweest" , verklaart Koch. ,,Die had veel meer aan boord, ook voertuigen en een ambulance."

Volledig scherm Brandon Kraker bewaakt de kade in Philipsburg waar de Zeeland ligt afgemeerd. © Koninklijke Marine

Controle

De Zeeland heeft een helikopterteam aan boord, technici, een logistiek team, mediateam en medische dienst. ,,We hebben nog niet veel gezien van slachtoffers of wellicht zelfs doden. Dat wordt nu allemaal in kaart gebracht." Mariniers Brandon Kraker en Max van den Dries (beiden afkomstig uit Zeeland) maken deel uit van het guardteam. Zij wisselen elkaar af in wachtdiensten en patrouilleren 24 uur per dag om de kade te beschermen. Koch: ,,Mensen komen vragen of ze geëvacueerd kunnen worden of aan boord mogen. Wij moeten ons werk kunnen doen. Vandaar de toegangscontrole op de kade."

Volledig scherm De Zr.Ms. Zeeland wordt geladen in Aruba. © Koninklijke Marine

Marinepersoneel van de Zeeland assisteerde bij de schoonmaak van het vliegveld. ,,Ze hebben met die karretjes waarmee je normaal gesproken naar het vliegtuig wordt gereden, de rotzooi en afgebroken takken van de landingsbaan weggehaald. Die baan is nu alweer in gebruik. Er is al een vliegtuig van de kustwacht geland. Vrijdagmiddag landen twee KDC 10 en een Hercules C130, daar zit met name veel materieel in. Ze hebben aangegeven voor 40.000 man vijf dagen voeding en water bij zich te hebben."

Volledig scherm Puin ruimen bij een containerterminal in Sint Maarten. © Koninklijke Marine

Plunderingen

Ook worden lokale autoriteiten geholpen bij het bewaren van de openbare orde en veiligheid. ,,We lopen patrouille en richten checkpoints in op de weinige plaatsen waar nog verkeer mogelijk is. Ook wordt met voetpatrouilles uitgestraald dat er nog gezag is. We zien helaas toch dat er plunderingen zijn."

Vrijdag was Matroos Daan Rotteveel, een van de Zeeuwse bemanningsleden, samen met zijn collega’s van de Zeeland bezig bij de containerhaven puin te ruimen om de toegang vrij te maken voor andere schepen die noodhulp kunnen verlenen.

Ravage

Lucienne Koch heeft zelf als hoofd logistieke dienst de taak overzicht te houden in deze chaotische situatie. ,,Ik ben voortdurend in contact met het hoofdkwartier op Curaçao dat zicht heeft op alle eenheden die ingezet zijn, wat zij voor spullen bij zich hebben en waar ze voor worden ingezet. En we kijken wat er nodig is. Genoeg voeding om te voldoen aan de vraag, een dak boven het hoofd, medische verzorging, wegen die begaanbaar zijn voor de komst van nieuw materieel."

Veel van de opvarenden zijn ooit wel eens in Sint Maarten geweest. ,,Toen het nog een heerlijk vakantie-eiland was. Zoals vijf dagen geleden dus. Die weten nog hoe het was. En dan nu: een ravage."