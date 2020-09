Sint en carnaval stilletjes voorbij laten gaan? Echt niet!

GOES - Als een grote verrassing kwam het niet, de mededeling dat evenementen als sinterklaasintochten en grootschalig carnaval de komende maanden in Zeeland niet door kunnen gaan . Organisatoren broeden dan ook al een poosje op alternatieven. Zomercarnaval bijvoorbeeld, en een sinterklaasviering in de Zeelandhallen.

Helemaal niks doen aan Sinterklaas, dat is in Terneuzen wel de allerlaatste optie, zegt citymarketeer Sara Jansen. ,,We hebben bij de gemeente een paar weken geleden al een plan ingediend voor een alternatief feest. Zonder aankomst op de kade, maar wel met andere leuke dingen.” De inhoud wil ze nog niet verklappen. ,,Het gaat om een denkrichting: we hebben alle betrokkenen uitdrukkelijk gevraagd om er nog op te schieten, om te kijken of het haalbaar is, of iedereen het ziet zitten. Maar wat ons betreft gaat dit door.”

Jansen ziet vanuit haar rol als citymarketeer dat in veel grotere steden de intocht helemaal geschrapt wordt. ,,Ik heb er wel begrip voor, maar wij leggen ons daar niet zomaar bij neer. Gelukkig hebben we een groep enthousiaste mensen, die bereid is alle creativiteit hierop los te laten.”

Terneuzen is niet de enige Zeeuwse plaats die kijkt of Sint toch op één of andere manier welkom geheten kan worden. Ook onder meer Middelburg en Zierikzee lieten eerder al weten dat de goedheiligman waarschijnlijk wel welkom is, maar dat de activiteiten kleinschaliger en anders zullen zijn.

Feest in de Zeelandhallen

De plannen voor een sinterklaasfeest in de Zeelandhallen in Goes zijn wél al heel concreet. Perry Kentin, directeur van reclamebureau LMG, heeft een panklaar plan voor een corona-veilig evenement op die plek. ,,Ik ben al langer bezig met een corona-veilige inrichting met vaste tribunes en zitplaatsen die door schotten worden gescheiden. Op die manier waarborgen we anderhalve afstand tussen bezoekers. Per evenement kunnen we 500 bezoekers per shift ontvangen. Kaartjes boek je online. Binnen hoef je geen mondkapje op, omdat de hallen groot en hoog zijn en we maximaal kunnen ventileren. Alle lucht halen we via het klimaatsysteem van buiten. De ventilatie in de hallen zit daardoor driemaal boven de norm die de Veiligheidsregio Zeeland stelt.”

De Goese ondernemer had voorzien dat sinterklaasintochten dit jaar zouden worden verboden. ,,Ik kijk dan wat er wel zou kunnen. Een sinterklaasshow kan met mijn plan doorgaan. Maar ook kerstshows, theatervoorstellingen en concerten. Ook bands hebben er belangstelling voor.”

Kentin heeft zijn plan al voorgelegd aan de gemeente Goes en Libéma, de exploitant van de Zeelandhallen. Libéma is enthousiast, zegt hij. De VRZ hoeft het slechts te toetsen en de deuren kunnen open, grijnst de evenementenorganisator. De eerste vingeroefening in coronatijd is de Contacta die van 3 tot en met 5 november plaatsvindt. ,,Met een reeks aan hygiëneprotocollen kan dat netwerkevent doorgaan.”

Carnaval: de mensen naar de wagens, in plaats van andersom?

Een carnavalsstoet in 's-Heerenhoek zit er in februari niet in. Maar misschien kan het publiek wel stilstaande wagens bekijken? Of wie weet is een optocht in de zomer wel een mogelijkheid?

Ook voor een alternatieve invulling van carnaval borrelen de eerste ideeën al op. Zoals bij Mark Rijk, fanatiek carnavalsvierder in Paerehat (’s-Heerenhoek) en juryvoorzitter in Pikpot (Kwadendamme). ,,Carnaval is het feest van de creativiteit, ik ben meteen gaan nadenken wat wel zou kunnen, coronaproof natuurlijk. Ik zie de laatste maanden dat rommelroutes wel mogen doorgaan, dus waarom draaien we de rollen in februari niet om? Groepen en bouwers krijgen een vaste plek en het publiek loopt langs die locaties, via eenrichtingsverkeer en op 1,5 meter afstand. Of je rijdt met de auto langs de verschillende acts.”

Ook voor Rijk geldt: helemaal geen carnaval is geen optie. ,,Het is voor ons net als Kerstmis, je wilt toch bij elkaar zijn. Ik ben bang dat als er niks gedaan wordt, mensen het toch thuis gaan vieren. Het belangrijkste is dat er toch een soort optocht komt, daar kijkt iedereen een heel jaar naar uit.”

Bij carnavalsclub De Kloorianen in Kloosterzande sluiten ze een paar kleine activiteiten in februari ook niet uit, zegt secretaris Hans Smits. Maar in Kloorianenland zien ze meer in het verschuiven van het hele evenement naar later in het jaar, zoals afgelopen week ook al door organisatoren in Hulst en Aardenburg werd geopperd. ,,Zomercarnaval, dat is misschien wel mogelijk. Als we langer wachten, is corona misschien voorbij of in elk geval getemperd. Bovendien kun je, door het warmere weer, dan ook meer buiten doen. Dat maakt de mogelijkheden groter.” De Kloorianen gaan binnenkort met de plaatselijke horeca om de tafel om de opties te bespreken.