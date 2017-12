Sinke moet vanwege kerkrel ontslagen medewerker vergoeding betalen

Stroomstoring na brand in trans­for­ma­tor­huis­je Cadzand-Bad

12:38 CADZAND-BAD - In een transformatorhuisje in Cadzand-BAD is donderdagmiddag brand uitgebroken. Daardoor is in een deel van Cadzand-Bad de stroom uitgevallen. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Het transformatorhuisje staat in de Kievitenlaan, dat is doorgaande wandelroute tussen Boulevard de Wielingen en het Roompotpark Noordzee Residence.