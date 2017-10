Singer-songwriter SOLOF zingt over vermoorde Anne Faber

De tekst is tot stand gekomen door de samenwerking van SOLOF (Olof Sinke) en dichter Björn Pennings, die ook bekend is als Björn Dichterbij. Pennings heeft de tekst van de refreinen geschreven en SOLOF de tekst van de coupletten.

De liedjes van SOLOF gaan over reizen, liefde en allerlei maatschappelijke thema’s. Sinke bracht in december 2016 onder meer zijn de single In the lowlands uit. Hierin zingt hij een duet met de finalist van The Voice of Holland: Isabel Provoost.