Simon Geleijnse vijfde Zeeuw in Tweede Kamer

Geleijnse (44) stond tijdens de Kamerverkiezingen van vorig jaar op plek 6 bij 50PLUS, dat toen vier zetels haalde. Hij is momenteel secretaris van de fractie. Geleijnse is geboren en getogen in Zeeland en had al op jonge leeftijd een eigen bloemenzaak in Goes. Later werkte hij voor een zorgverzekeraar, waar hij naar eigen zeggen affiniteit met ouderen en onderwerpen als zorg en pensioenen kreeg. Hij werkt nu sinds zo'n twaalf jaar in Den Haag.