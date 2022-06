Simon en Marieke zijn Concert at Sea fan van het eerste uur: ‘Wij zijn mega Bløf fan’

Het is bijna begonnen! Maar nu al wordt volop genoten van Concert At Sea

Eíndelijk is het zover. Na twee jaar gaat Concert at Sea op de Brouwersdam weer los. Met woensdagavond voor insiders al een eerste magisch moment. ,,Dan lopen we hier altijd de dijk op met een biertje om te kijken als ze een lichtcheck doen. Dat is wel een momentje”, zegt Ruben Goedhart die met een Vlissingse vriendengroep van dik twintig mensen op Resort Land & Zee kampeert.

