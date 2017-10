Simon Dingemanse over tropische storm Ophelia: 'Zo'n storm heb ik nog nooit gezien'

WEXFORD - Het leven van Simon en Evelyne Dingemanse in het Ierse Wexford ligt op zijn gat. Hoewel hun huis en mosselschepen gespaard zijn gebleven, heeft tropische storm Ophelia het leven ontregeld. ,,Het was bar en boos.''

Zelf zijn Simon en Evelyne Dingemanse (beide 58) de tropische storm goed doorgekomen. Ze komen oorspronkelijk uit Yerseke en Kapelle, wonen in Wexford aan de oostkust en kweken mosselen. ,,We hebben farms in Wexford, Carlingford en Belfast'', zegt Simon. ,,Rondom Ierland hebben we bij elkaar 500 hectare aan mosselpercelen.’’

Gelukkig zit het dak nog op het huis, vertelt hij nuchter. ,,Er is geen schade aan het huis. Wel is de stroom uitgevallen. 250.000 huizen zitten zonder. Voor de storm had ik onze dieselgenerator nog getest, maar tot overmaat van ramp ging de V-snaar kapot en zaten ook wij zonder. Heel de nacht hebben we kaarsjes aan gehad. Inmiddels hebben we de generator gerepareerd.''

Ontregeld

Omdat al dagen bekend was dat Ophelia huis ging houden, hebben Simon en Evelyne alle losse spullen opgeborgen. ,,De barbecue was ik vergeten en die lag op zijn kop. Gelukkig hadden mijn zoons de trampolines voor de kinderen op tijd afgebroken en in de schuur gezet. In de buurt zijn er veel gesneuveld.''

Verder kun je niet veel doen, zegt Simon. ,,Wel heb ik de vrachtwagen tegen de deuren gezet van de schuur waarin we de netten maken en repareren.''

Ophelia heeft het dagelijks leven flink ontregeld. ,,Mijn drie kleinzoons en drie kleindochters kunnen niet naar school. Het dak ligt eraf. Verder ligt internet eruit en dreigen bankzaken scheef te lopen. Ik hoop dat het snel goed komt, want betalingen aan personeel gaan er altijd eind van de week uit.''