Silvie Dees nieuwe directeur van Theaterproductiehuis Zeelandia

Zeeland Geboekt De horde loopt achter de Leider aan

11 januari Om over na te denken: ‘De horde loopt achter de Leider aan, spandoek of slagzwaard hoog geheven, op zoek naar liefst geïsoleerde groepjes slachtoffers om deze aan de kaak te kunnen stellen en als het even kan te vernietigen. Beide basiskeuzen van ons 'krokodillenbrein’, vechten of vluchten, worden bevredigd als we toetreden tot de horde: we bevechten de tegenstander en vluchten tegelijkertijd in de veiligheid van de brullende massa.'