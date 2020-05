Sigrid Kaag spreekt in Vlissingen: ‘Internationale samenwerking is het antwoord op coronacrisis’

VLISSINGEN - Internationale samenwerking is het antwoord op de coronacrisis. Dat was de boodschap van Sigrid Kaag op Bevrijdingsdag. In de Oranjemolen in Vlissingen gaf de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een voorproefje van haar Van Randwijklezing.

Het was de bedoeling dat ze de lezing dinsdag zou geven in de Sint Jacobskerk, maar vanwege de coronacrisis is de lezing verplaatst naar volgend jaar. De proloog van Kaag vond plaats zonder publiek, maar werd live uitgezonden op Omroep Zeeland.

,,Voor het eerst in 75 jaar maken we opnieuw een collectieve onvrijheid mee”, zei Kaag. Dit keer is een virus de tegenstander. ,,De pandemie legt onze fundamentele kwetsbaarheden bloot. Onze zekerheden zijn onzeker geworden.”

Wetenschappers delen hun kennis

Kaag riep op om lering te trekken uit deze crisis. ,,Globalisering en internationale verbindingen krijgen het verwijt aan de basis te liggen van de pandemie. Globalisering heeft kwetsbaarheden en risico’s. Die onderken ik ten volle. Maar ik verzet me tegen stemmen die zich keren tegen internationale samenwerking en handel en die wijzen naar het virus om te bepleiten wat ze altijd al bepleitten: meer nationalisme, autarkie en protectionisme. Dat is mij te gemakkelijk.” Kaag wees erop dat wetenschappers uit de hele wereld hun kennis over het virus delen. ,,Een wereldorde van internationale samenwerking en verbindingen is ook nu het antwoord op de gezondheidscrisis.”

,,De pandemie moedigt ons aan om de wereldbevolking als één samenleving te zien, dwingt ons in te zien dat individuele keuzes gevolgen hebben voor iedereen.”

Kaag vindt het verwerpelijk dat wereldleiders ‘misbruik maken van de crisis om hun eigen ambities te realiseren’ en die de rechtsstaat ‘afzwakken’. “Nationalisme kan nooit een reactie op de crisis zijn”, onderstreept ze. ,,De beste momenten in onze geschiedenis, zijn de momenten waarop wij, ook als het moeilijk was, de open samenleving bleven omarmen. Waarin Nederland internationaal vooropliep. Met die internationale blik kunnen we wereldwijde uitdagingen aan.”

Toenemend antisemitisme

De minister kaartte ook het toenemende antisemitisme aan, in het buitenland maar ook in Nederland. Het zijn ‘Zaaiers van verdeeldheid en ontwrichters van de samenleving’. ,, Nooit mogen we dit bagatelliseren. Nooit mogen we dit legitimeren.”