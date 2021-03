Sigourney Rose haalt inspiratie voor haar nummers uit de kleine dingen in het leven

PKN in crisistijd; toekomsti­ge vorm van geloven, ontwikkelt zich nu

6 maart Arie van der Maas, classispredikant in de Delta, heeft onlangs de temperatuur opgenomen van gemeenten binnen de Protestantse Kerk (PKN). Via de site gelovenindedelta.nl nodigde hij wie maar wilde uit voor een gesprek over de winst- en verliespunten van kerk-zijn tijdens de coronacrisis. Hoe gezond is protestants kerkelijk Zeeland tijdens deze tweede lockdown?