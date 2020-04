Siebrecht uit Goes joeg op walvissen. ‘Met je laarzen in drek van bloed, spek en stront’

Hij had net Goes vaarwel gezegd voor een studie biologie aan de Universiteit van Amsterdam. In de straat waar hij op zijn studentenkamertje bivakkeerde, ontstond een gaslek. Iedereen werd geëvacueerd, alleen dat Zeeuwse studentje werd over het hoofd gezien. Met het gevolg dat Siebrecht van der Spoel (1935) met een koolmonoxide-vergiftiging in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Toen hij een paar maanden later weer aan de studie was, constateerde een begeleider dat hij er wat pips uitzag. Je hebt buitenlucht nodig, was zijn advies. Om er meteen aan toe te voegen: ‘Wat zou je denken van Antarctica?’ Hoogleraar zoölogie Slijper kon daar nog een schepje bovenop doen: ‘Als je wilt vertrek je over veertien dagen’.