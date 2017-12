Show van Katinka Polderman is nooit hetzelfde

De Zeeuwse cabaretière Katinka Polderman stond nog nooit eerder in een Zeeuws-Vlaams theater, maar daar komt verandering in. Vrijdag staat ze met 'Polderman tiert welig' in het Scheldetheater in Terneuzen, en begin april nog eens met 'Over de beiaardier die in een klok veranderde'.

,,Ik heb nog maar één keer in Zeeuws-Vlaanderen gespeeld. Dat was op festival Weitjerock, dus sowieso niet te vergelijken met een theater", vertelt Katinka Polderman. In Zeeland speelt de cabaretière, die geboren werd in 's-Heer Abtskerke, sowieso een thuiswedstrijd. ,,Zeeland is thuiskomen."

Polderman is bezig met het derde seizoen van de voorstelling Polderman tiert welig, maar zowel voor het publiek als voor Polderman zelf blijft de show verrassend. ,,Ik heb een bingomolentje en een waslijn waaraan nummers hangen. Die horen bij mijn liedjes. Het balletje dat eruit komt, bepaalt welk nummer ik zing. Ik heb daardoor nog nooit twee keer dezelfde show gespeeld. Dat kan statistisch gezien helemaal niet."

Moeder

Haar liedjes gaan over maatschappelijke onderwerpen, zoals de vluchtelingenproblematiek, maar ook over het feit dat de cabaretière pas moeder is geworden. ,,Het is een momentopname van alles waar ik nu mee bezig ben."

Over drie maanden geeft Polderman de laatste voorstellingen van de huidige show. Dan start ze met Over de beiaardier die in een klok veranderde, waarvoor ze samenwerkte met de Zeeuwse componist Jorrit Tamminga en het Zeeuwse filmduo Paul en Menno de Nooijer. ,,Het is een tragikomische voorstelling, bedacht door Tamminga. Het gaat over zijn vader, die stadsbeiaardier was in Goes. Ik heb de teksten geschreven, zing en vertel het verhaal. Het is echt totaaltheater, met een Zeeuws tintje."