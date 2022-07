Shania Katsman (13) vindt voetballen fantastisch om te doen ‘Maar voetballen kijken is oersaai’

Rescue geeft documenten en kaarten vrij in hoop op toch doorgaan evenement

VLISSINGEN – Rescue Vlissingen vindt nog steeds dat het mogelijk moet zijn om op zaterdag 17 augustus het evenement in Vlissingen te houden. De organisatie is geschokt door de uitingen die burgemeester Bas van den Tillaar maandag en dinsdag heeft gedaan waarbij hij vertelde dat belangrijke documenten over het veilig organiseren van het bewuste evenement niet waren aangeleverd.

26 juli