Shana's rijexamen is uitgesteld en nu is ook haar brommer stuk

Drukker in Adrz, rustiger bij ZorgSaam met coronapa­tiën­ten

11:30 GOES / TERNEUZEN - Terwijl bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen minder coronapatiënten worden behandeld, is het op de covid-afdeling van het Adrz in Goes een stuk drukker dan een week geleden. Dat komt vooral door een sterke toename van patiënten uit eigen provincie.