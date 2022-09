SGP’er Van der Staaij brengt CDA’er Heerma in verlegenheid met woorden ‘Zeeland’ en toltunnel’

Voorzitter Eric de Ruijsscher van Zeeuwse werkgevers: ‘Kabinet, help ook bedrijven die veel energie gebruiken’

Het kabinet moet steunmaatregelen treffen voor Zeeuwse bedrijven die veel energie gebruiken en door de hoge gas- en stroomprijzen in de problemen raken, ,,In omliggende landen gebeurt dat al. Voor de Zeeuwse economie is het ook dringend noodzakelijk”, zegt voorzitter Eric de Ruijsscher van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland.

20 september