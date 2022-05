SGP zal ergens op toe moeten geven

Sinds Typisch Renesse is Iris een beroemd­heid. Nu heeft ze zelfs een eigen boek

Als Iris Ligterink (28) bij de ijscoman langs gaat dan krijgt ze spontaan een smurfenijsje in haar handen gedrukt. Iris is in haar dorp Renesse een BN-er. Zeker sinds ze heeft meegedaan aan het televisieprogramma Typisch Renesse kent zowat iedereen haar op straat. Iris is kunstenares, heeft het syndroom van Down en een afwisselend leven tot-en-met. Nu heeft ze zelfs een eigen boekje op de markt: ‘De lente maakt ons blij’.

30 mei