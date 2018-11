SGP wil miljoenen meer voor provinciale wegen

Mevrouw Götz: ‘Dankzij de Borselse sprinter ben ik niet eenzaam’

19:30 ‘S-GRAVENPOLDER - Normaal brengt de Borselse sprinter mensen naar steden als Den Bosch, Tilburg of Gent. Maar vrijdag reed de mini-bus een bijzonder rondje door de Zak. Het was dan ook de duizendste rit sinds de oprichting in 2009.