SGP-wethouder Chris Dekker roept geloofsgenoten op: ‘Nu niet samenkomen om te bidden’

Isaac Beeckman onder vuur bij ouders en docenten: ‘We trekken een beerput open’

12 januari KAPELLE - Leraren op de Isaac Beeckman Academie (IBA) in Kapelle krijgen te weinig betaald en zelden een vaste aanstelling. Daardoor is er een enorm verloop onder leraren, wat weer niet goed is voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat zegt een groep verontruste ouders en (ex-)docenten die zich hebben verenigd in SOS SvPO: ,,We trekken echt een beerput open.”