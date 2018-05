SGP: Poster Film by the Sea 'respectloos en weerzinwekkend'

De raadsleden Lilian Janse en Cor Tromp vinden het schilderij 'De schilder en zijn muze' van Aat Velthoen, dit jaar de wervingsposter voor het festival Film by the Sea, kwetsend voor alle vrouwen. ,,In het bijzonder voor vrouwen die (op welke manier dan ook) slachtoffer zijn, of zijn geweest van seksueel geweld of intimidatie."

De afbeelding van een naakte vrouw als 'seksueel lustobject' op de poster van Film by the Sea komt volgens de christelijke partij 'respectloos en weerzinwekkend' over, schrijven Janse en Tromp in een brief aan B en W van Vlissingen. De raadsleden zeggen veel negatieve reacties te hebben gekregen op de poster van 'de naakte vrouw in innige omhelzing met een man'.