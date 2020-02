SGP in Tweede Kamer: ‘Strand moet zo snel mogelijk worden hersteld’

Middelburg­se rapper Just brengt zijn eerste single uit: Wanhoop niet

15:46 MIDDELBURG - Rapper Just - de artiestennaam van de in Middelburg geboren Joost Adriaansens - brengt deze week zijn eerste single uit: Wanhoop niet. ,,Het nummer gaat over hoe het is om in een nare periode te zitten en hoe ik mezelf moed inspreek.”