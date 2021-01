SGP’er Joan van Burg zit niet in de politiek om te scoren: ‘Dat is wel saai hè’

Op 39-jarige leeftijd is hij al een ervaren rot in de Zeeuwse politiek. Terneuzenaar Joan van Burg was 26 toen hij voor de SGP in Provinciale Staten werd gekozen, nu is hij voorzitter van de SGP-fractie. ,,Als broekie kreeg ik een dossier van een aantal tassen vol over de Westerschelde. Dat was nog opgebouwd door Wim Kolijn en werd daarna beheerd door Goos Roeland, mijn voorganger als fractievoorzitter. Dan zie je dat zo’n dossier van ontpolderen en verdiepen en natuurcompensatie iets is van een lange adem. Volksvertegenwoordigers die zo’n zaak maar zes jaar volgen, of vier jaar, of twee jaar, hebben daar vaak totaal geen idee van. Sommigen waren nog tieners toen de eerste afspraken werden gemaakt. Ik zeg niet dat de SGP de enige is, maar wij hebben een traditie dat mensen niet om de vier jaar wisselen, of om de zes jaar. Er wordt waarde gehecht aan dossierkennis en dingen over de lange termijn kunnen zien. De politiek van nu is vaak hyperig. Ik denk dat het politieke werk niet bedoeld is om te scoren, maar dat het werk van een politicus is te proberen een samenleving mee te besturen. Dat is wat anders dan de krant halen. Maar dat is wel saai hè, daar raak je niet bekend mee. Dat is wel eens een nadeel.”