SGP en de zondagsrust: principe of pluche

VEERE - De SGP verliest in Zeeland terrein in de strijd tegen de koopzondagen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn in vier gemeenten de regels versoepeld. In drie daarvan - Noord-Beveland, Goes en Veere - maakt de SGP deel uit van de nieuwe coalitie. In Kapelle was het besluit juist reden om op te stappen.