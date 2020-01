Sexting of verboden wapenbezit? Steeds meer jongeren naar Halt gestuurd

Het gaat om vergrijpen die ook door de kinderrechter of het OM kunnen worden bestraft. De Officier van Justitie mag besluiten die zaken door te geven aan Halt. In vier jaar tijd is het percentage zaken dat op die manier bij Halt komt, verdubbeld van 11 naar 24 procent.

Hacking en sexting

Woordvoerder Martine Pilaar van het OM over de stijging: ,,We houden nu meer rekening met de omstandigheden waaronder een misdrijf gepleegd is. Als wapenbezit alleen stoerdoenerij is en het mes is niet gebruikt, dan is dat pedagogisch best op te lossen. Wij zien dan in zo’n snelle Halt-straf een duidelijke meerwaarde. Wat betreft misdrijven als hacking en sexting heeft Halt bovendien een goede aanpak ontwikkeld. Goede modules, die de kans op herhaling verminderen.”