Sessies over snel internet in de polder

Bewoners die nu een trage verbinding hebben, kunnen zich tijdens deze sessies aanmelden voor deelname aan projecten voor draadloos snel internet in de polder. Delta wil voor 1 februari weten of er in de gemeenten Goes, Hulst, Terneuzen en Veere voldoende mensen draadloos snel internet wensen. Bij geen of te weinig belangstelling trekt Delta de stekker uit de lokale projecten.

De eerste sessie is maandag 15 januari in het stadskantoor Goes (19 uur). Gedeputeerde Jo-Annes de Bat is daarbij aanwezig. Woensdag 17 januari volgt een informatiebijeenkomst in het Veerse gemeentehuis in Domburg (19 uur). Donderdag 18 januari kunnen belangstellenden terecht in De Halle in Axel ( 19.00 uur). Wie meedoet, krijgt een overheidssubsidie van 200 euro. Delta legt er een welkomstbonus van 100 euro bovenop. Delta begint als er per project 150 aanmeldingen zijn.