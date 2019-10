Serooskerks offshorebedrijf OOS verwerft eerste boorplatform

SEROOSKERKE - Offshorebedrijf OOS International uit Serooskerke is de nieuwe exploitant van het boorplatform ODN Delba 3. OOS neemt het over van Ocyan, een Braziliaans bedrijf dat zich bezig houdt met gas- en oliewinning op zee.

Met de Delba 3 haalt OOS zijn eerste zogeheten boorplatform in huis. Het Serooskerkse bedrijf kondigt aan nog meer bestaande boorplatforms te willen verwerven. Het bedrijf zal de Delba 3 inzetten in Mexico. Het heeft een driejarig boorcontract van Pemex, het staatsoliebedrijf van Mexico. De deal is trouwens rondgekomen door financiering van een groep banken, waaronder een Mexicaanse investeringsbank.

Renovatie

Het bedrijf is groot geworden door de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras te ondersteunen bij de renovatie van dertig verouderde platforms. Boren naar olie en gas is voor OOS een nieuwe tak van sport. Het sorteerde er twee jaar terug wel op voor met de oprichting van OOS Energy. De boortak daarvan begon vorig jaar al aan een klus in Mexico. Daar wordt het boorschip OOS Tiger I gezet. Het boorplatform Delba 3 kan tot 2,4 kilometer diep boren.

Hijsschepen