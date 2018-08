September is Zeeuwse maand van verkeersveiligheid

Doden

Vorig jaar vielen 18 doden in het Zeeuwse verkeer, dit jaar staat de teller op 7. Er wordt flink geïnvesteerd in de veiligheid van wegen, gaf Van der Maas aan, maar dat alleen is niet genoeg. ,,We investeren niet alleen in wegen, maar ook in gedrag van mensen. Want verkeer is mensenwerk. Een beter milieu begint bij jezelf, zeiden ze vroeger wel. En in het verkeer is dat net zo."