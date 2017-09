September is in groot deel van Zeeland nu al een kletsnatte maand

VLISSINGEN - In grote delen van Zeeland is deze maand al meer regen gevallen dan gebruikelijk in heel september. Uitzondering is Zeeuws-Vlaanderen, waar het juist relatief droog is.

Wolphaartsdijk spant tot nu toe de kroon. Daar tapte het weerstation deze maand, tot dinsdagmiddag, 98 millimeter af. In Zeeland wordt gemiddeld in heel september tussen de 80 en 90 millimeter gemeten. ,,Die maandsom hebben we dus nu al gehaald", zegt meteoroloog Jordi Huirne van Weeronline.

Andere uitschieters in de provincie zijn tot nu toe 's-Heerenhoek (86 millimeter) en Middelburg (85 millimeter). De natste plek op Schouwen-Duiveland is Brouwershaven, met 80 millimeter. Het KNMI-station in Vlissingen registreerde tot dusverre 56 millimeter.

Zeeuws-Vlaanderen

,,Opvallend is dat Zeeuws-Vlaanderen veel droger is dan de rest van Zeeland", zegt Huirne. ,,Daar hebben ze eigenlijk maar weinig meegekregen van die flinke buien. In Westdorpe is bijvoorbeeld nog maar 26 millimeter gevallen. Qua neerslag is het daar een heel normale maand."

Het beeld van de afgelopen dagen past bij het langjarig gemiddelde voor september, waarin Zeeuws-Vlaanderen ook beduidend droger bleek dan de rest van de provincie. ,,Het midden en noorden hebben te maken met plensbuien die vanaf de Noordzee worden aangevoerd. Zeeuws-Vlaanderen doet daar vaak net niet aan mee."

Onstuimig

Weeronline spreekt van een 'kletsnatte' maand, tot nu toe. ,,En er komt nog een heleboel regen bij. Woensdag wordt het een heel onstuimige dag, met langs de kust een storm, windkracht 9. Dan kan er nog eens 20 of 30 millimeter bij komen", zegt Huirne. ,,En ook de dagen erna blijft het kletsnat. Het zou zomaar kunnen dat we volgende week al op 150 millimeter zitten op de natste plekken." De natste septembermaand ooit in Vlissingen gemeten was in 2001, met bijna 211 millimeter.

Voor Zeeuws-Vlaanderen wordt de komende dagen minder neerslag verwacht, aldus Huirne. ,,Dus ik denk dat de verschillen met de rest van Zeeland alleen maar groter gaan worden."

Storm

Woensdag wordt de eerste herfststorm verwacht, waarbij in het land uitschieters tot windkracht 10 mogelijk zijn. Er kunnen zware tot zeer zware windstoten (tot 120 kilometer per uur) voorkomen - vooral in het noordelijk kustgebied - en er wordt veel regen verwacht.