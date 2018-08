Sensoren gaan bezoek in Zeeuwse winkelstraten meten

Fietsactie van Fenna levert ruim 14.000 euro op: 'Ik weet zeker dat mijn vader erg trots was geweest'

14:42 ROTTERDAM – Fenna Kempe uit Kwadendamme heeft met haar deelname aan de Delta Ride for the Roses 14.157,61 euro ingezameld voor onderzoek naar slokdarmkanker. Zij en haar moeder Annet op ’t Hof overhandigden de cheque vanochtend aan chirurg Bas Wijnhoven van de Rotterdamse Slokdarmstichting, die gevestigd is in het Erasmus Medisch Centrum.