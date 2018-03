Gitarist Joe Satriani wint Sena Performers European Guitar Award

Satriani krijgt de prijs op donderdag 12 april uitgereikt in Gebouw-T in Bergen op Zoom. Landgenoot Joe Bonamassa kreeg de award vorig jaar uitgereikt. Eerdere winnaars zijn onder meer Steve Vai, Guns N’ Roses-gitarist Slash, Queen-gitarist Brian May en Steve Lukather van de band Toto. Het is de derde keer dat de ceremonie rondom de Sena Performers European Guitar Award in Bergen op Zoom zal plaatsvinden.

Gerenommeerd

Joe Satriani past in het rijtje van gerenommeerde buitenlandse gitaarhelden die eerder deze prestigieuze prijs wonnen, aldus de organisatie. Satriani wordt algemeen beschouwd als één van de meest invloedrijke gitaristen van de laatste 30 jaar. De nu 61-jarige Amerikaan is geboren in New York en was op jonge leeftijd al de gitaarleraar van onder meer Metallica-gitarist Kirk Hammett en voormalig SEGA-winnaar Steve Vai. In 1988 vroeg Rolling Stones-zanger Mick Jagger Satriani om deel uit te maken van zijn solo-band. Daarnaast redde hij in 1993 de legendarische groep Deep Purple van de ondergang door halverwege een wereldtour in te springen. Maar Satriani is vooral de man van een reeks legendarische instrumentale gitaarplaten waar hij er al meer dan 10 miljoen van verkocht. Onlangs bracht Satriani zijn nieuwe album What Happens Next uit bij Sony Music.